O ΛεΜπρόν έκανε δώρο ασημί κοστούμια σε όλους τους Καβαλίερς! (pics)

Μπορεί εντός παρκέ να μην τα πήγαν καλά, εκτός πάντως έκαναν αίσθηση οι Καβαλίερς. Και αυτό γιατί έφτασαν στο γήπεδο των Πέισερς φορώντας όλοι ταιριαστά γκρι κοστούμια, δώρο προς την ομάδα από τον ΛεΜπρον Τζέιμς.

Βέβαια αν κρίνουμε από το τελικό αποτέλεσμα δεν του ξεπλήρωσαν και με τον καλύτερο τρόπο του «Βασιλιά».

LeBron James gifted all of this teammates with various outfits from designer Thom Browne prior to Game 3, per Lisa Salters.

