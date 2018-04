Ο Γουίνσλοου θα πληρώσει ακριβά το πάτημα της μάσκας του Εμπίντ (vid)

Το ΝΒΑ δεν άφησε να περάσει απαρατήρητο το συμβάν που έγινε στο Game 3 της σειρά των Χιτ με τους Σίξερς. Ο Τζάστις Γουίσλοου τιμωρήθηκε από την λίγκα με πρόστιμο 15.000 δολαρίων επειδή πάτησε την μάσκα του Εμπίντ. Στην δεύτερη περίοδο βγήκε η προστατευτική μάσκα του παίκτη των Σίξερς και ο Γουίσλοου πρώτα την πάτησε και μετά φάνηκε να προσπαθεί να την σπάσει με τα χέρια του.

Ο Εμπίντ το παραδέχτηκε και σχολίασε: «Αυτό που λίγοι ξέρουν είναι ότι έχουμε περίπου 50 μάσκες. Θα χρειαστεί πολλά περισσότερα από αυτό για να με βγάλουν έξω από την σειρά. Θα γίνω ο εφιάλτης τους».

Justise Winslow has been fined $15,000 for this ... pic.twitter.com/dTR03aaeq4

