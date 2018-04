Ο Ρόντο «καθαρίζει» τους Μπλέιζερς με τις ασίστ του! (vid)

Mπορεί οι Ντέιβις, Μίροτιτς και Χόλιντεϊ να αποτελούν τους... εκτελεστές στα πρώτα τρία ματς των Πέλικανς με τους Μπλέιζερς, αλλά αυτός που οργανώνει μαεστρικά το παιχνίδι με τις ασίστ του είναι ο Ραζόν Ρόντο.

Ο γκαρντ της Νέας Ορλεάνης μέτρησε 17 ασίστ στο Game 1, στο δεύτερο παιχνίδι μοίρασε 9 τελικές πάσες, ενώ στο τρίτο είχε 11.

Το ΝΒΑ μάζεψε τις καλύτερες του ασίστ και έφτιαξε ένα όμορφο video

After his 11 dimes in Game 3, check out @RajonRondo's best assists of the series so far! #DoItBigger #NBAPlayoffs pic.twitter.com/URm5dsB6SA

— NBA (@NBA) 20 Απριλίου 2018