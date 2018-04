Η χαώδης διαφορά του ΛεΜπρόν με τον δεύτερο σκόρερ των Καβαλίερς! (pic)

Η διαφορά του σούπερ σταρ των Καβαλίερς με τον δεύτερο σκόρερ της ομάδας είναι χαώδης με αποτέλεσμα να χαθεί το πρώτο εντός έδρας ματς της σειράς.

Συγκεκριμένα στα δύο πρώτα ματς της σειράς έχει πετύχει 70 πόντους (σ.σ. 35 κατά μέσο όρο) ενώ ο δεύτερος σκόρερ που είναι ο Κέβιν Λοβ έχει 46 λιγότερους (24π.)

LeBron James has carried the scoring load for the Cavaliers, with 70 points in the first 2 games of the series.

The next-most for the Cavs is 24 for Kevin Love, and then 20 for J.R. Smith...

In Game 2, LeBron had 20 points in the first quarter alone. pic.twitter.com/EvdJYXy4jP

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 20 Απριλίου 2018