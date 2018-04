Ο Γερμανός σταρ είναι από τους μεγαλύτερους «χαβαλέδες» του ΝΒΑ, ειδικά όταν πρόκειται να τρολάρει τον εαυτό του.

Η ΝΙΚΕ του χάρισε μια ειδική μπότα αποθεραπείας και ο ίδιος φρόντισε να κάνει το... απαραίτητο σχόλιο στο twitter.

Thanks @nikebasketball The air Limpified 3 & 4 coming to a nursing home near you soon Straight pic.twitter.com/ctHxaCVPwB

— Dirk Nowitzki (@swish41) 20 Απριλίου 2018