Έγραψαν ιστορία με το 19-1 οι Ουόριορς! (pic)

Τα τελευταία χρόνια οι Ουόριορς σκορπούν... τρόμο στα playoffs με την παρουσία τους.

Η ομάδα του Κερ έκανε το 3-0 στη σειρά με τους Σπερς και πλέον μετρά 19 νίκες και 1 ήττα στα τελευταία 20 ματς.

Με αυτό το 19-1 κατάφερε να ισοφαρίσει την κορυφαία επίδοση στην ιστορία των playoffs μέσα σε 20 παιχνίδια. Οι Λέικερς είχαν κάνει το ίδιο την αγωνιστική περίοδο 2001-02.

The Warriors have won 19 of their last 20 playoff games, tied with the 2001-02 Lakers for the most wins in a 20-game stretch in NBA postseason history. pic.twitter.com/W81cBk1Ywu

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 20 Απριλίου 2018