Οι Πέλικανς επικράτησαν των Μπλέιζερς με 119-102 στο παιχνίδι όπου ο Νίκολα Μίροτιτς έκανε ρεκόρ καριέρας στα playoffs με 30 πόντους ενώ η συνεργασία του με τον Ραζόν Ρόντο έβγαλε μια πολύ όμορφη φάση στο Smoothie King Center.

Rajon Rondo brought out his finest tricks to set up Nikola Mirotic for the #AssistOfTheNight! #DoItBigger pic.twitter.com/9wTxjBptwb

— NBA (@NBA) 20 Απριλίου 2018