Το Γκόλντεν Στέιτ έκανε το 3-0 στη σειρά με το Σαν Αντόνιο, επικρατώντας με 110-97 κι έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Κέβιν Ντουράντ. Ο KD τελείωσε το ματς με 26 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ στα 33:59 που έμεινε στο παρκέ για τους Ουόριορς που βρίσκονται μια νίκη μακριά από τα ημιτελικά της Δύσης.

Kevin Durant (26 PTS, 6 AST, 9 REB) does a little bit of everything to propel the @warriors on the road in Game 3! #DubNation #NBAPlayoffs pic.twitter.com/e4gyjbEDzJ

— NBA (@NBA) 20 Απριλίου 2018