Η Νέα Ορλεάνη επικράτησε των Μπλέιζερς και στο Game 3 με κορυφαίο σκόρερ τον Νίκολα Μίροτιτς, ο οποίος τελείωσε το ματς με 30 πόντους (12/15 σουτ εντός πεδιάς, 4/6 τρίποντα) κι έκανε ρεκόρ καριέρας στα playoffs της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη που δημοσίευσε τα highlights του.

Nikola Mirotic tallies a playoff career-high 30 PTS, shooting 12-15 from the field in the @PelicansNBA Game 3 victory! #DoItBigger #NBAPlayoffs pic.twitter.com/UBfl7Gbjo0

— NBA (@NBA) 20 Απριλίου 2018