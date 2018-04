«Επίθεση» Κόμπι σε γνωστό ισοτονικό ποτό μέσω διαφήμισης ! (vid)

Πολυτάλαντος δείχνει πως είναι ο Κόμπι Μπράιαντ.

Μετά την τεράστια καριέρα του στο ΝΒΑ και το Όσκαρ που πήρε, στρέφεται στο χώρο της διαφήμισης και ρίχνει τα βέλη του στην «Gatorade» μέσω ενός διαφημιστικού που έχει γράψει ο ίδιος.

Ο «Black Mamba» διαφημίζει το ισοτονικό ποτό «bodyarmor» (έχει το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό μετοχών στην εταιρία) και με τα όσα αναφέρονται στο video, επιτίθεται στην ανταγωνίστρια εταιρία.

Πρωταγωνιστής της διαφήμισης είναι Κρίσταπς Προζίνγκις, ο οποίος στέλνει στους γονείς του ένα γράμμα με περιστέρι!

Δείτε τη διαφήμιση

FIRST LOOK: New ads from @DrinkBODYARMOR debuting tonight have their endorsers doing “old” things with the tagline “Thanks Gatorade, we’ll take it from here.” Kristaps Porzingis is sending a letter to his parents by carrier pigeon. pic.twitter.com/LmFtdrdb5Z

— Darren Rovell (@darrenrovell) 18 Απριλίου 2018