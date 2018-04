Μπλέντσο: «Δεν έχω ιδέα ποιος διάολο είναι ο Ροζιερ!» (vids)

Μετά το τέλος και του δεύτερου αγώνα των playoffs ο Έρικ Μπλέντσο θέλησε να... απαντήσει στον Τέρι Ροζίερ με αφορμή τα όσα είχε πει ύστερα από το πρώτο ματς.

Συγκεκριμένα είχε μπερδευτεί με αποτέλεσμα να τον αποκαλέσει «Ντρου Μπέλντσο» και όχι... Έρικ Μπλέντσο, με τον γκαρντ των Μπακς να λέει χαρακτηριστικά.

«Ποιος; Δεν έχω ιδέα ποιος διάολο είναι αυτός...» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Μπλέντσο.

Βέβαια στην εκπομπή του ΤΝΤ, ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ είχε την απάντηση... έτοιμη: «Έρικ Μπλέντσο ξέρεις ότι σε αγαπώ, αλλά είναι αυτός που σε κλώτσησε στον... πισινό!»

Ποιος είναι λοιπόν ο Τέρι Ροζίερ για τον Έρικ Μπλέντσο;

Έχουμε και λέμε ύστερα από τα δύο πρώτα ματς της σειράς:

Έρικ Μπλέντσο: Κατά μέσο όρο 10,5 πόντοι, 5,5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 0,5 κλεψίματα με 7/19 δίποντα, 2/6 τρίποντα και 1/2 βολές.

Τέρι Ροζίερ: Κατά μέσο όρο 23 πόντοι, 3,5 ριμπάουντ, 5,5 ασίστ, 1 κλέψιμο με 8/18 δίποντα, 7/14 τρίποντα, 9/10 βολές.

After Game 1, Terry Rozier accidentally called Eric Bledsoe Drew Bledsoe.

After Game 2, Bledsoe said he "don't even know who the f--- [Terry Rozier] is." pic.twitter.com/RPVVnIajgm

— SportsCenter (@SportsCenter) 18 Απριλίου 2018