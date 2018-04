Γύρισε τον αστράγαλό του ο Ουέστ (vid)

Τραυματίας αποχώρησε ο Ντέιβιντ Ουέστ από το Game 2 με τους Σπερς.

Δύο λεπτά μετά την έναρξη της τελευταίας περιόδου, ο φόργουορντ των Ουόριορς γύρισε τον αστράγαλό του, σε προσπάθεια να μαρκάρει τον ΛαΜάρκους Όλντριτζ, με αποτέλεσμα να μην επιστρέψει στο ματς.

Η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ πάντως δεν ανησυχεί και τόνισε πως όλα είναι καλά.

David West jumped to challenge LaMarcus’ shot and certainly tweaked that left ankle pic.twitter.com/i63wO7YGPL

— Drew Shiller (@DrewShiller) 17 Απριλίου 2018