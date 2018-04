Προηγείσαι με 2-0 νίκες; Κατά 93% παίρνεις πρόκριση! (pic)

Οι Σίξερς κοντράρονται με τους Χιτ και οι Ουόριορς με τους Σπερς στα παιχνίδια της βραδιάς.

Σύμφωνα με τα στατιστικά του ΝΒΑ, στο παρελθόν ομάδες που προηγήθηκαν με 2-0 σ σειρά best of seven, προκρίθηκαν στο 93% των περιπτώσεων.

Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν αυτά, σε περίπτωση που οι σειρές πάνε στο 2-0.

Two important Game 2s in the NBA Playoffs tonight, especially for the teams down 1-0 in the series:

Teams that go up 2-0 in a best-of-7 series have gone on to win the series 93 percent of the time in NBA history.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 16 Απριλίου 2018