Εκπληκτικές ντρίμπλες είδαμε τη φετινή σεζόν στα παρκέ του ΝΒΑ.

Η λίγκα διάλεξε την καλύτερη κάθε ομάδας και στην περίπτωση των Μπακς ξεχώρισε την... ζαλάδα που ένιωσε ο Σεφολόσα όταν κλήθηκε να μαρκάρει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Απολαύστε το video

The BEST CROSSOVER from EVERY TEAM during the 2017-18 NBA season! #BESTofNBA pic.twitter.com/bL2Ivc1mqU

— NBA (@NBA) 16 Απριλίου 2018