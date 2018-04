Το καλύτερο κάρφωμα από κάθε ομάδα τη φετινή σεζόν επέλεξε το ΝΒΑ.

Όπως ήταν λογικό για τους Μπακς, την παράσταση έκλεψε η... πτήση του Γιάννη Αντετοκούνμπο πάνω από τον δύσμοιρο Χάρρνταγουεϊ τζούνιορ.

Απολαύστε 30 εκπληκτικά καρφώματα

The BEST DUNK from EVERY TEAM during the 2017-18 NBA season! #BESTofNBA pic.twitter.com/Ajzo0p3v6c

— NBA (@NBA) 16 Απριλίου 2018