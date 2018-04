Το τελευταίο standing ovation στον Μάικλ Τζόρνταν (vid)

O Νταγκ Κόλινς πήγε από πάνω του, ο Μάικλ Τζόρνταν χαμογελούσε αμήχανα πια, προσπαθούσε να τον πείσει να επιστρέψει στο παρκέ. Με 2'35" για το τέλος, ο «Air» σηκώθηκε και το πλήθος... τρελάθηκε! Λίγο αργότερα ο Έρικ Σνόου του έκανε φάουλ για τον στείλει στις βολές. Ευστόχησε και στις δυο. Ακολούθως ο Σίμονς έκανε φάουλ στον Σάλμονς για να σταματήσει το χρονόμετρο και ο Τζόρνταν απόλαυσε το τελευταίο standing ovation της καριέρας του!

Επί 4 λεπτά τον χειροκροτούν φίλαθλοι, συμπαίκτες, αντίπαλοι, διαιτητές, η γραμματεία, οι δημοσιογράφοι, όποιος άνθρωπος... ανέπνεε μέσα στο Union Center. Η αυλαία του Μάικλ Τζόρνταν έπεσε στις 16 Απριλίου 2003, στον αγώνα των Ουίζαρντς με τους Σίξερς παρόντος του «δικού» μας, Ευθύμη Ρεντζιά.

15 years ago today, MJ played in his last NBA game https://t.co/SEwQVoWttM pic.twitter.com/9etTmkAakE

— The Crossover (@TheCrossover) 16 Απριλίου 2018