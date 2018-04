Μπάρκλεϊ: «Οι Τίμπεργουλβς είναι από τις πιο ηλίθιες ομάδες που έχω δει στη ζωή μου» (vid)

Συγκεκριμένα έκανε ειδική αναφορά στις συνεχείς αλλαγές των Ρόκετς στα Pick n roll, τις οποίες δεν εκμεταλλεύονται οι Τίμπεργουλβς.

«Η Μινεσότα ίσως να είναι η πιο ηλίθια ομάδα που έχω δει στη ζωή μου. Οι Ρόκετς κάνουν αλλαγές σε όλα τα pick n roll με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μις ματς σε όλα τα μήκη και πλάτη του παρκέ» δήλωσε αρχικά και συνέχισε:

«Υπήρξαν πέντε-έξι φορές που ο Τάουνς έμεινε με τον Κρις Πολ, αλλά αντί να τον παίξει στο post, βγήκε έξω...»

ICYMI

"They've got to be one of the dumbest teams I've ever seen in my life."

Tell us how you really feel, Chuck... pic.twitter.com/PWyXgbJB6v

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 16 Απριλίου 2018