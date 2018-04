Πέρασε τον Τζόρνταν και συνεχίζει να γράφει ιστορία στα playoffs ο ΛεΜπρον (pic & vid)

Κάνοντας το 69-76 κόντρα στους Πέισειρς, στο πλαίσιο του Game 1 για τα playoffs, ο ΛεΜπρον Τζέιμς έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ σε εύστοχα καλάθια.

Μέχρι εκείνο το σημείο είχε 2.189 καλάθια αφήνοντας τρίτο τον μυθικό Τζόρνταν, ενώ πρώτος στη σχετική λίστα παραμένει ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ με 2.356 καλάθια.

Παράλληλα, έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία των playoffs σε ασίστ με 1.500, τη στιγμή που με 2.346 ο Μάτζικ Τζόνσον παραμένει μόνος στην κορυφή και 1.839 μετρά ο δεύτερος Στόκτον

Congrats to @KingJames of the @cavs for moving up to 2nd on the #NBAPlayoffs FIELD GOALS MADE list!#AllForOne #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/BsCxHnE0oM

— NBA (@NBA) 15 Απριλίου 2018