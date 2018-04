Στη Νέα Υόρκη για τους Νικς ο Μπλατ (pics)

O Aμερικανοϊσραηλινός προπονητής κατέκτησε το EuroCup με την Νταρουσάφακα και σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski, θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη αφού βρίσκεται στη λίστα των Νικς για τη θέση του πρώτου προπονητή έπειτα από την απόλυση του Τζεφ Χόρνατσεκ.

Οι Νεοϋορκέζοι θα πραγματοποιήσουν, επίσης, συναντήσεις με τους Ντέιβ Φιτζντέιλ, Μαρκ Τζάκσον, Τζέρι Στάκχαουζ κι ενδεχομένως με τον Μάικ Γούντσον.

New York is finalizing plans to meet with three of the top candidates for the Knicks' head coaching job this week -- David Fizdale, Mark Jackson and Jerry Stackhouse, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 15 Απριλίου 2018

The Knicks have set up a meeting with ex-Cavaliers coach David Blatt too, league sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) 15 Απριλίου 2018