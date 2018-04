Μίντλετον για τρεις στα 0.5" και παράταση!!! (pics & vid)

Οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο δοκιμάζονται στο TD Garden κόντρα στους Σέλτικς στο Game 1 της προημιτελικής σειράς στην Ανατολή. Το παιχνίδι είχε συγκλονιστική εξέλιξη στο φινάλε αφού ο Ροζίερ... εξέθεσε τον Μπρόγκτον κι έκανε το 99-96 για τους Σέλτικς όμως ο Κρις Μίντλετον σκόραρε για τρεις κι έστειλε το ματς παράταση στα 0.5" για το τέλος της κανονικής διάρκειας!

Legends are made in the playoffs. Shout out Khris Middleton. (via @nba) pic.twitter.com/mPn9TXWmtP

— SLAM Magazine (@SLAMonline) 15 Απριλίου 2018