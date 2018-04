Το Μιλγουόκι θα αντιμετωπίσει τους Σέλτικς με μειονέκτημα έδρας στα προημιτελικά της Ανατολής και οι Μπακς δημοσίευσαν ένα video με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προετοιμάζεται πριν από το Game 1 με τους «Κέλτες» στη Βοστόνη.

The Greek Freak returns to the playoff stage!!#FearTheDeer pic.twitter.com/AkzQePY1jB

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 15 Απριλίου 2018