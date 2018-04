Ρεκόρ τριπόντων στα playoffs οι «καυτοί» Ράπτορς! (vid)

Kαυτοί ήταν οι Ράπτορς στο ματς κόντρα στους Χιτ, ειδικά πίσω από την γραμμή του τριπόντου.

Οι Καναδοί κατάφεραν να ευστοχήσουν σε 16 τρίποντα, κάνοντας την καλύτερη επίδοση της ιστορίας τους στα playoffs.

Κορυφαίος «τρίποντος» ο Μάιλς μς 4 εύστοχες.... εκτελέσεις

The Raptors take Game 1 over the Wizards 114-106. It's the first time in franchise history Toronto has won its opening game of the playoffs.

The Raptors set a postseason single-game franchise record for 3-pointers with 16, including a game-high 4 by C.J. Miles. pic.twitter.com/goXMJ5Boak

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 15 Απριλίου 2018