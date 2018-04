Έτσι «σκότωσε» τους Μπλέιζερς ο Ντέιβις! (vid)

Ηγέτης όνομα και πράμα ήταν ο Άντονι Ντέιβις κόντρα στους Μπλέιζερς.

Ο ψηλός των Πέλικανς μέτρησε 35 πόντους, 14 ριμπάουντ και 4 μπλοκ, βοηθώντας την ομάδα του να κάνει το 1-0 στη σειρά με break. Ο «μονόφρυδος» έχει και στα 5 ματς της καριέρας του στα playoffs τουλάχιστον 25 πόντους.

Δείτε τα καλύτερα του

Anthony Davis plays a relentless 41 minutes, going for 35 PTS, 14 REB, 4 BLK to help the @PelicansNBA grab a road W in Game 1! #DoItBigger

He has now scored 25+ PTS in each of his 5 career Playoff games. pic.twitter.com/Qy1fAEuGf3

— NBA (@NBA) 15 Απριλίου 2018