Αρχίζει ως... point guard κόντρα στους Σπερς ο Ιγκουαντάλα! (pic)

Οι «Πολεμιστές» θα παίξουν με τους Σπερς στο εναρκτήριο ματς των εφετινών playoffs στην ORACLE Arena και ο Shams Charania του Yahoo Sports ενημέρωσε ότι ο Αντρέ Ιγκουαντάλα θα αρχίσει τον αγώνα ως point guard! Θυμίζουμε πως χθες (13/4) ο Στιβ Κερ τον χαρακτήρισε ως... αφανή ήρωα των Ουόριορς και μένει να αποδειχτεί πως θα εξελιχτεί η συγκεκριμένη κίνηση του κόουτς των πρωταθλητών.

Strategic adjustment for defending-champion Warriors in Game 1 of playoffs: 2015 Finals MVP Andre Iguodala starting at point guard.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 14 Απριλίου 2018