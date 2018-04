Σίλβερ: «Πρέπει να κάνουμε κι άλλα για να... χτυπήσουμε το tanking!»

H φετινή draft lottery δημιουργήθηκε έτσι ώστε να περιορίζονται τα φαινόμενα tanking από ομάδες του ΝΒΑ.

Πάντως ο κομισάριος, Άνταμ Σίλβερ παραδέχθηκε πως πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αυτό

Θα δούμε τ επίδραση θα έχει η draft lottery, αλλά αίσθηση μου είναι πως έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα.

Η λίγκα είχε τιμωρήσει τον ιδιοκτήτη των Μαβερίκς, Μαρκ Κιούμπαν, ο οποίος δήλωσε πως οι ήττες είναι η καλύτερη επιλογή για την ομάδα τη περίοδο αυτή.

Silver has previously stressed that tanking won't be tolerated. The commissioner even hit Dallas Mavericks owner Mark Cuban with a $600,000 fine for blatantly admitting losing was his franchise's best option.