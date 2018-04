Χεζόνια: «Θέλω να παίζω για μια ομάδα» (pic)

Το Ορλάντο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στη regular season με ρεκόρ 25-57, τερματίζοντας στη 14η θέση της κατάταξης ενώ η λογική λέει πως ο Μάριο Χεζόνια θα συνεχίσει στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη. Ο 23άχρονος Κροάτης, ο οποίος έλαβε φέτος 4.1 εκατομμύρια δολάρια, μέτρησε 9.6 πόντους, 3.7 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ σε 75 συμμετοχές στην τρίτη σεζόν του στο ΝΒΑ.

Ο Χεζόνια, ο οποίος έχει ανοίξει την όρεξη στους φίλους του Παναθηναϊκού με τα συνεχή ποσταρίσματα του στο Instagram ρωτήθηκε για το μέλλον του και το γεγονός ότι θα βγει στην αγορά των free agents, εξηγώντας πως «δεν είμαι εκείνος ο τύπος που θέλει να παίζει για πολλές ομάδες. Θέλω να παίζω για μια ομάδα. Θέλω πραγματικά να το πετύχω».

“I’m not a guy that wants to play for many teams. I want to play for one team. I really want to make it work(with @OrlandoMagic),”

-Mario Hezonja#Fox35 pic.twitter.com/60TMM2262N

— Adam Shadoff (@FOX35Adam) 12 Απριλίου 2018