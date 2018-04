Απόλυτα συγκεντρωμένος στα playoffs θέλει να είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak επέλεξε να μην χρησιμοποιεί τα social media για να μην αποπροσανατολίζεται στην postseason και να ρίξει όλο το βάρος στα ματς με τους Σέλτικς

Μένει να δούμε να αυτή η επιλογή του θα βοηθήσει τα ελάφια να πετάξουν εκτός συνέχειας του Κέλτες.

Giannis Antetokounmpo said he’s deleting his social media during the playoffs. Same as last year (via @eric_nehm )

— NBA RETWEET (@RTNBA) 12 Απριλίου 2018