ΛεΜπρόν και Ντέιβις οι καλύτεροι του ΝΒΑ τον τελευταίο μήνα! (pic & vid)

Ο ΛεΜπρόν έκανε πράγματα και θαύματα στα 22 ματς που αγωνίστηκε (14-8 οι Καβς) έχοντας κατά μέσο όρο 29,6 πόντους, 9,4 ριμπάουντ, 9,5 ασίστ και 1,1 κλεψίματα ανά 36,4 λεπτά συμμετοχής!

Επίσης είχε έξι triple doubles, ενώ μέτρησε σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια double-double! Πραγματικά... εντυπωσιακός ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ σε αυτό το διάστημα.

Αντίστοιχα, τον τίτλο στην Δύση πήρε ο Άντονι Ντέιβις ο οποίος είχε 13-7 ρεκόρ σε 20 ματς και τον ίδιο να μετράει 28,2 πόντους, 11,1 ριμπάουντ και 3,6 τάπες σε κάθε ματς!

Congratulations to @KingJames, the @Kia Eastern Conference Player of the Month!

He averaged 29.6 points, 9.4 rebounds, and 9.5 assists in the months of March & April.

DETAILS: https://t.co/h5lRYuEhrj#StriveForGreatness|| #WhateverItTakes pic.twitter.com/X08lro6j4n

— Cleveland Cavaliers (@cavs) 12 Απριλίου 2018