Σίμονς και Μίτσελ καλύτεροι rookies για Μάρτιο και Απρίλιο (pics)

Ο λόγος για τους Μπεν Σίμονς και Ντόνοβαν Μίτσελ, οι οποίοι αναδείχθηκαν καλύτεροι rookies τους δύο τελευταίους μήνες σε Ανατολή και Δύση αντίστοιχα.

O φόργουορντ των 76ers οδήγησε την ομάδα του σε ρεκόρ 20-3 σε αυτό το διάστημα έχοντας κατά μέσο όρο 13,7 πόντους, 10,1 ασίστ και 9,3 ριμπάουντ.

Αντίστοιχα, ο εκρηκτικός γκαρντ των Τζαζ μέτρησε 17-4 ρεκόρ και τον ίδιο να βάζει στην στατιστική του 22,8 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ σε κάθε ματς.

.

Congrats to @BenSimmons25 on yet another @Kia Rookie of the Month award! #KiaROTM x #HereTheyCome pic.twitter.com/sqq4zXyX0D

— x - Philadelphia 76ers (@sixers) 12 Απριλίου 2018