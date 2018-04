Η απάντηση των Ρόκετς: «Eίπαν πως δεν θα δουλέψει, αλλά είμαστε εδώ!» (vid)

Οι Ρόκετς τελείωσαν τη regular season με το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ και έτσι επέλεξαν να φτιάξουν ένα εντυπωσιακό video με την πορεία της ομάδας.

Φυσικά όλα τα φώτα πέφτουν πάνω στους Τζέιμς Χάρντεν και Κρις Πολ, ενώ πάνω από το video υπάρχουν λόγια που σίγουρα αποτελούν απάντηση στους επικριτές: «Είπαν ότι δεν θα δουλέψει. Είπαν ότι υπάρχει μόνο μία μπάλα. Και είμαστε εδώ».

Δείτε το video

They said it wouldn't work.

They said there was only one ball.

And here we are.

The second season starts Sunday. We #RunAsOne as

pic.twitter.com/78nVFu1IPq

— Houston Rockets (@HoustonRockets) 12 Απριλίου 2018