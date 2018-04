Ουόριορς και Καβαλίερς ετοιμάζονται να μπουν σε ένα κλειστό κλαμπ! (pic)

Συγκεκριμένα, οι δύο ομάδες μετρούν τρεις σερί παρουσίες στους τελικούς του ΝΒΑ και χρειάζονται έναν ακόμα για να ισοφαρίσουν το ρεκόρ τριών ομάδων.

Οι Μαϊάμι Χιτ (2011-14), οι Μπόστον Σέλτικς (1984-87) και οι Λος Άντζελες Λέικερς (1982-85) έχουν πάρει τέσσερις συνεχόμενες χρονιές μέρος στους τελικούς και είναι οι ομάδες που «κυνηγούν» φέτος οι Ουόριορς και οι Καβαλίερς.

Η πρώτη και... άπιαστη θέση ανήκει στους Μπόστον Σέλτικς από το 1957 έως και το 1966, όταν και αγωνίστηκαν σε 10 σερί τελικούς!

Only 4 teams have reached the NBA Finals in 4 straight seasons. Both the Warriors and Cavaliers can join this list: pic.twitter.com/qtd3Vj4gnL

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 12 Απριλίου 2018