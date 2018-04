Ο σούπερ σταρ των Θάντερ βρέθηκε στα 80 από τα 82 ματς της φετινής σεζόν και ήταν εκείνος που ηγήθηκε της Οκλαχόμα μέχρι την κατάκτηση της 4ης θέσης στην Δύση.

Συγκεκριμένα μέτρησε κατά μέσο όρο 25,4 πόντους, 10,1 ριμπάουντ και 10,3 ασίστ.

Εσείς μπορείτε να δείτε τις καλύτερες στιγμές του και από τα 80 παιχνίδια που αγωνίστηκε!

Russell Westbrook's BEST PLAY from EVERY GAME of the 2017-18 season (25.4ppg/10.1rpg/10.3apg)! https://t.co/7eOVgJqSul

— NBA (@NBA) 12 Απριλίου 2018