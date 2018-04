Τίμπεργουλβς: Έβαλαν τέλος στο μεγαλύτερο σερί απουσίας από τα playoffs! (pic)

Επιστροφή στα playoffs για τους Τίμπεργουλβς μετά τη νίκη στον «τελικό» κόντρα στους Νάγκετς.

Οι «λύκοι» θα ξαναπαίξουν στην postseason για πρώτη φορά μετά από το 2004. Αυτό ήταν και το μεγαλύτερο σερί απουσίας από τα playoffs για μια ομάδα.

Το 2004 στο ρόστερ της Μινεσότα βρισκόταν η εντυπωσιακή τριάδα των Κέβιν Γκαρνέτ, Σαμ Κασέλ και Λατρέλ Σπρίουελ και έπαιξαν στους τελικούς Δύσης.

The @Timberwolves end the NBA's longest active playoff drought of 13 seasons. Their last playoff appearance came in 2004, when they made it to the Western Conference Finals with a lineup that featured Kevin Garnett, Latrell Sprewell, and Sam Cassell

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 12 Απριλίου 2018