Ουέστμπρουκ: To πολυπόθητο «16άρι» στα ριμπάουντ ήρθε σε χρόνο ρεκόρ! (pic)

Τα κατάφερε για 2η σερί σεζόν ο Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Ο ηγέτης των Θάντερ τελείωσε την αγωνιστική περίοδο με μέσο όρο triple double ξανά, αφού μάζεψε το 16ο ριμπάουντ που χρειαζόταν στην τρίτη περίοδο.

Η λαχτάρα του για το ρεκόρ φάνηκε και από τον χρόνο που χρειάστηκε για να μαζέψει το 16ο... σκουπίδι, καθώς ήταν γρηγορότερος από κάθε άλλη φορά.

Ο Ουέστμπρουκ το έκανε, ενώ η τρίτη περίοδος είχε ακόμα 9:08 για να ολοκληρωθεί.

Before Wednesday's game, Russell Westbrook needed 16 rebounds to ensure that he would average a triple-double on the season.

He grabbed 16 rebounds faster than he ever has in his career, surpassing a mark he set on Monday. pic.twitter.com/2Yvm3Hg4Gb

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 12 Απριλίου 2018