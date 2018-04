Back to back σε μέσο όρο με triple double ο Ουέστμπρουκ (vid)

Το έκανε πέρυσι, το επανέλαβε και φέτος. Ο γκαρντ των Θάντερ πριν την έναρξη του αγώνα με τους Γκρίζλις χρειαζόταν 16 ριμπάουντ και φυσικά τίποτα δεν ήταν ικανό να τον σταματήσει.

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ άρπαξε το πολυπόθητο 16ο ριμπάουντ στην τρίτη περίοδο και ολοκλήρωσε τη σεζόν με 25.6 πόντους, 10.1 ασίστ και 10 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Russell Westbrook exits the game to congratulations after securing his triple-double average for the season! #ThunderUp

— NBA (@NBA) 12 Απριλίου 2018