«Υπόκλιση» Μάνι Χάρις σε Ίνγκραμ! (pic)

Το πρόσωπο της ημέρας είναι ο Αντρέ Ίνγκραμ στον ΝΒΑ.

Ο 32χρονος έκανε ντεμπούτο στο ΝΒΑ στο ματς των Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φιλάθλους της ομάδας του Λος Άντζελες.

Όλα αυτά δεν πέρασαν απαρατήρητα από τον Μάνι Χάρις, ο οποίος έβγαλε το καπέλο στον πρώην συμπαίκτη του στη G-League (ήταν μαζί τη σεζόν 2013-14 στη θυγατρική ομάδα των Λος Άντζελες Λέικερς, τους Los Angeles D-Fenders).

Ο Αντρέ Ίνγκραμ είναι ένας θρύλος! Αληθινός επαγγελματίας, σπουδαίος συμπαίκτης, σπουδαίος άνθρωπος! Συγχαρητήρια, πραγματικά άξιζες την ευκαιρία», έγραψε ο παίκτης της ΑΕΚ.

Andre Ingram is a Legend!! True professional, Great Teammate, Great person! And a bucket! Lol..

Congrats you definitely deserve the opportunity!!

— Manny Harris (@313MannyHarris) 11 Απριλίου 2018