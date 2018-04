Ουόριορς: Η πιο βαριά ήττα με τον Κερ στον πάγκο! (pic)

Την χειρότερη βραδιά του ως προπονητής των Ουόριορς βίωσε ο Στιβ Κερ στο ματς με τους Τζαζ.

Οι Μορμόνοι νίκησαν τους πρωταθλητές με 119-79, μια ήττα που είναι η πιο βαριά για τους... πολεμιστές όσο ο Στιβ Κερ κάθεται στον πάγκο τους.

Μάλιστα αυτή η ήττα είναι η μεγαλύτερη για πρωταθλητές από το 2007 και μετά, τότε που οι Χιτ είχαν χάσει για 42 από τους Μπουλς.

The Warriors 40-point loss is their largest defeat under Steve Kerr

It's the largest loss by a defending champion since the Heat lost by 42 to the Bulls in 2006-07 pic.twitter.com/XPErfPcgfK

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 11 Απριλίου 2018