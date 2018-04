Μόνο οι Μάτζικ, Ουέστ και Βαν Έξελ πάνω από Ίνγκραμ! (pic)

Το όνειρο του έζησε ο Αντρέ Ίνγκραμ στο ματς με τους Ρόκετς.

Ο 32χρονος έκανε ντεμπούτο με τους Λέικερς και σκόραρε 19 πόντους.

Μάλιστα πραγματοποίησε το 4ο καλύτερο ντεμπούτο στην ιστορία της ομάδας πίσω από τους Μάτζικ, Βαν Έξελ και Τζέρι Ουέστ.

Only 3 Lakers scored more points in their career debut since the franchise moved to Los Angeles than Andre Ingram did on Tuesday.

You may have heard of them

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 11 Απριλίου 2018