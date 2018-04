Χωρίς τον ξενοδόχο Τζον Ουόλ λογάριαζε ο Άρον Μπέινς.

Ο Αυστραλός νόμιζε πως θα σκοράρει, αλλά ο γκαρντ των Ουίζαρντς του κατέβασε τον... γενικό.

Δείτε τη φάση

Every angle of John Wall's BIG rejection from the 1st half! #DCFamily pic.twitter.com/s1FBdWnszY

— NBA (@NBA) 11 Απριλίου 2018