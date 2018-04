Το «θαύμα» του Ίνγκραμ: Ντεμπούτο στο ΝΒΑ μετά από 10ετία στη G-League! (vids)

Είναι από αυτές τις συγκινητικές ιστορίας που πάντα συναντούμε στον αθλητισμό.

Ο Αντρέ Ίνγκραμ περίμενε τη συνέντευξη αποχώρησης από τους Λέικερς μετά από 10 χρόνια παρουσίας στη θυγατρική τους στη G-League.

Όμως αντί αυτού του ανακοινώθηκε πως θα κάνει το όνειρο του πραγματικότητα, αφού θα κάνει ντεμπούτο στο ΝΒΑ, παίζοντας στα 2 τελευταία ματς των Λέικερς.

Ο Ίνγκραμ είχε 19 πόντους με 4/5 τρίποντα και κέρδισε το χειροκρότημα των φιλάθλων στο Staples Center.

Δείτε τη στιγμή που εμαθε πως θα παίξει στο ΝΒΑ, αλλά και μερικές στιγμές από το ματς κόντρα στους Ρόκετς.

Andre Ingram steals the show inside Staples Center, going off for 19 PTS, 4 3PM in his @lakers debut! #LakeShow pic.twitter.com/sdZ55qmAlE

— NBA (@NBA) 11 Απριλίου 2018