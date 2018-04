Υπέγραψε στους Ουόριορς ο Κουκ (pic)

Η πρόσφατη αποχώρηση του Όμρι Κάσπι από το Όκλαντ επιβεβαίωσε την πρόθεση των Ουόριορς να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με τον ιδιαίτερα φορμαρισμένο το τελευταίο διάστημα Κουίν Κουκ, ο οποίος υπέγραψε εγγυημένο διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους πρωταθλητές.

Ο 25άχρονος πόιντ γκαρντ μετράει 9.5 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 2.8 ασίστ μ.ό. σε 32 αγώνες φέτος με το Γκόλντεν Στέιτ.

Sources: Warriors guard Quinn Cook has signed his new two-year, fully guaranteed deal. Cook earns full NBA deal after joining Golden State on two-way contract.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 10 Απριλίου 2018