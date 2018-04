Έγραψε ιστορία ο ΛεΜπρόν με 10 σερί πρωτιές σε Division! (pics)

Μετά τη νίκη των Καβαλίερς επί των Νικς και το «κλείδωμα» της 1ης θέσης στην Central Division, ο ΛεΜπρόν έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που κατακτά για 10η σερί σεζόν ανάλογη κορυφή σε division.

Το έχει καταφέρει έξι φορές με τους Καβς και άλλες τέσσερις με τους Μαϊάμι Χιτ.

Αυτοί που τον ακολουθούν με εννέα πλέον σερί division titles είναι οι Μάτζικ Τζόνσον (1982-1990), Μάικλ Κούπερ (1982-1990), Τομ Χέινσον (1957-1965) και Μπιλ Ράσελ (1957-1965).

LeBron James becomes the only player in NBA history to win 10 straight division titles pic.twitter.com/tNPkyc5TnY

— FOX Sports Ohio (@FOXSportsOH) 10 Απριλίου 2018