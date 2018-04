Οι Μπακς έφτιαξαν το εβδομαδιαίο τους TOP 5 και φυσικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει την τιμητική του.

Ο Έλληνας φόργουορντ τρέλανε ξανά κόσμο και βρίσκεται στις 4 από τις 5 φάσεις

Απολαύστε τις 5 κορυφαίες φάσεις των «ελαφιών» με Γιάνναρο

Jump start your Monday with the @BMOHarrisBank Top Five Plays of the Week!!#FearTheDeer pic.twitter.com/rI6HIymNrq

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 9 Απριλίου 2018