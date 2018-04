Τα καλύτερα του Σίμονς στο 14-0 των Σίξερς! (vid)

Οι Σίξερς έφτασαν τις 14 συνεχόμενες νίκες στην κανονική περίοδο και περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στα playoffs ενώ ο Μπεν Σίμονς, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι αξίζει 100% τον τίτλο του Ρούκι της Σεζόν, μετράει 14.7 πόντους, 10.1 ριμπάουντ και 10.9 ασίστ σε αυτό το διάστημα!

Δείτε τα highlights του Σίμονς στο 14-0 της Φιλαντέλφια

How many NBA players have ever averaged a triple-double over a 10-game win streak? Just one: Ben Simmons (14.7 PTS, 10.1 REBS, 10.9 ASTS) and he's been doing it over a 14-game win streak! https://t.co/3NE9uqDY2y pic.twitter.com/kjr4eNGAZW

