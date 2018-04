Για άλλη μια φορά ο Ντόνοβαν Μίτσελ έκανε τα... δικά του.

Ο εντυπωσιακός rookie μέτρησε 28 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ κόντρα στους Λέικερς, κάτι που οδήγησε στη νίκη τους Τζαζ.

Δείτε την... παράσταση του ηγέτη των Μορμόνων που θα μονομαχήσει με τον Σίμονς για το βραβείο του rookie της σεζόν

Mitchell (28 PTS, 9 REB, 8 AST) flirts with triple-double to lead the @utahjazz to the W and a playoff berth! pic.twitter.com/FmBnAAodv4

— NBA (@NBA) 9 Απριλίου 2018