Έγραψε ιστορία και θύμισε Ντουράντ-Γκριν ο Γκασόλ! (pic)

Μπορεί η σεζόν να είναι τραγική για τους Γκρίζλις, ωστόσο αυτό δεν εμποδίζει τον Μαρκ Γκασόλ να γράψει ιστορία.

Ο Ισπανός σέντερ κόντρα στους Πίστονς έγινε ο 3ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με τουλάχιστον 300 ασίστ, 100 μπλοκ και 100 τρίποντα σε μια σεζόν.

Οι άλλοι δύο είναι οι Κέβιν Ντουράντ και Ντρέιμοντ Γκριν.

.@MarcGasol is now the 3rd player in @NBA history to have 100 blocks, 300 assists & 100 triples in a single regular season.

Congrats, Marc! pic.twitter.com/lB6Kc2vmUQ

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) 8 Απριλίου 2018