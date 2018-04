Πρόεδρος και GM των Χόρνετς ο Κιούπτσακ (pic)

Αλλάζουν τα πράγματα στη διοίκηση των Χόρνετς.

Ο έγκυρος Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι αποκάλυψε πως ο Μιτς Κιούπτσακ ήρθε σε συμφωνία με τις «σφήκες» έτσι ώστε να γίνει ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής τους, με την ομάδα να βγάζει επίσημη ανακοίνωση λίγο αργότερα.

Η Σάρλοτ θα προγραμματίσει συνέντευξη τύπου μέσα στην εβδομάδα για να παρουσιάσει τον Κούπτσακ.

Με αυτήν την κίνηση οι Χόρνετς δίνουν τα... κλειδιά στον πρώην GM των Λέικερς.

OFFICIAL: Charlotte Hornets Name Mitch Kupchak President of Basketball Operations and General Manager

Welcome to #BuzzCity, Mitch!

https://t.co/SDtA7iGxqR pic.twitter.com/Svch02P9Oh

— Charlotte Hornets (@hornets) 8 Απριλίου 2018