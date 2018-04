Γίνεται πρόεδρος και GM των Χόρνετς ο Κιούπτσακ (pic)

Αλλάζουν τα πράγματα στη διοίκηση των Χόρνετς.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι ο Μιτς Κιούπτσακ ήρθε σε συμφωνία με τις «σφήκες» έτσι ώστε να γίνει ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής τους.

Η Σάρλοτ θα προγραμματίσει συνέντευξη τύπου μέσα στην εβδομάδα για να παρουσιάσει τον Κούπτσακ.

Με αυτήν την κίνηση οι Χόρνετς δίνουν τα... κλειδιά στον πρώην GM των Λέικερς.

