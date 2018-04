Οι 50 νίκες των Σίξερς που... δείχνουν τελικούς! (pic)

Εκπληκτική σεζόν κάνουν οι Σίξερς, οι οποίοι μετά το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στο Ντάλας, έφτασαν τις 50 νίκες.

Μάλιστα καταφέρνουν αυτήν την επίδοση για πρώτη φορά μετά την αγωνιστική περίοδο 2000-01, τότε που η ομάδα του Άιβερσον είχε φτάσει μέχρι τους τελικούς του ΝΒΑ, χάνοντας όμως από τους Λέικερς.

Επιπλέον οι 14 συνεχόμενες νίκες που τρέχουν είναι το 2ο καλύτερο σερί στην ιστορία τους.

The @sixers have won 50 games in a season for the first time since 2000-01, when they went to the NBA Finals.

Their 14-game winning streak is tied for the 2nd-longest streak in franchise history. pic.twitter.com/iZi7T5AxJn

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 8 Απριλίου 2018