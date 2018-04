Ο Γιόκιτς στην... εξίσωση με τους Ρόμπερτσον, Μάτζικ, Χιλ και Κιντ! (pic)

Ο Σέρβος σέντερ είχε 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 11 ασίστ στο 134-115 επί των Κλίπερς φτάνοντας τα 15 triple-doubles σε 226 συμμετοχές στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο. Οι μόνοι που έχουν φτάσει σε αυτή την επίδοση σε λιγότερα παιχνίδια είναι οι Όσκαρ Ρόμπερτσον (40), Μάτζικ Τζόνσον (116), Γκραντ Χιλ (193) και Τζέισον Κιντ (209)!

Nikola Jokic earned the 15th triple-double of his NBA career today, in his 226th game. Only four players in NBA history reached 15 triple-doubles in fewer games: Oscar Robertson (40th game), Magic Johnson (116th), Grant Hill (193th), and Jason Kidd (209th). @EliasSports pic.twitter.com/zS8rg0r8pX

— NBA.com/Stats (@nbastats) 7 Απριλίου 2018